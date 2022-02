Милиция нашла телефонного мошенника, который обманом получал деньги от госчиновников, обещая им повышение по службе. Им оказался 35-летний заключенный одной из колоний. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Там рассказали, что мужчина звонил в приемную какого-либо министерства, представлялся высокопоставленным чиновником и просил перезвонить ему. Обычно такой способ работал – мошеннику перезванивали. Он обещал сотруднику ведомства карьерный взлет, и получал в качестве предоплаты деньги и вещи, которые ему отправляли на такси. В МВД рассказали, что жертвы этого мошенничества отказывались жаловаться на него в милицию – не хотели огласки. Но один из пострадавших все-таки обратился за помощью в МВД. Милиция выяснила, что отбывающий наказание обманщик госчиновников уже был судим пять раз – и каждый раз за мошенничество. Кроме того, говорят правоохранители, обратившийся к ним обманутый чиновник – не единственная жертва этого мошенника. Другой человек заплатил ему за обещание карьерного роста 20 тысяч сомов. Тем временем издание Kaktus Media, ссылаясь на собственные источники, рассказало, что разные заключенные звонили чиновникам министерств, представлялись пресс-секретарем президента Эрболом Султанбаевым и вымогали деньги. Издание сообщило, что одним из потерпевших был глава Минтранса Эркинбек Осоев, который якобы передал мошенникам 20 тысяч сомов и пневматический пистолет. Но пресс-секретарь министра опроверг эту информацию.

