Мэрия Бишкека планирует потратить $38 млн из китайского гранта на постройку четырех мостов в Бишкеке. Об этом сообщило информагентство АКИpress, ссылаясь на Департамент транспорта муниципалитета.

Контролировать процесс строительства будет китайская управляющая компания и сам департамент. Работу над проектом начнут в 2022 году с разработки эскизов, а также предпроектных и проектных работ.

В Департаменте транспорта отметили, что точную сметную стоимость на строительство пока не определили.

Что и где хотят построить?

Двухуровневая транспортная развязка – на пересечении улиц Льва Толстого и Фучика с выходом на улицы Леваневского, Алтымышева и Садырбаева.

Путепроводы через железную дорогу, которые соединят улицы Торекула Айтматова и Суюмбаева с улицей Льва Толстого.

Транспортный узел на пересечении улицы Льва Толстого и бульвара Молодой Гвардии. Последний собираются пробить до улицы Матыева в Рабочем городке.

Если получится сэкономить деньги на предыдущих объектах, городские власти хотят соорудить двухуровневый эстакадный мост на пересечении улиц Анкара и 7 Апреля (Горького и Алма-Атинской).

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