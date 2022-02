Мэрия Бишкека планирует потратить $38 млн из китайского гранта на постройку четырех мостов в Бишкеке. Об этом сообщило информагентство АКИpress, ссылаясь на Департамент транспорта муниципалитета. Контролировать процесс строительства будет китайская управляющая компания и сам департамент. Работу над проектом начнут в 2022 году с разработки эскизов, а также предпроектных и проектных работ. В Департаменте транспорта отметили, что точную сметную стоимость на строительство пока не определили. Что и где хотят построить? Двухуровневая транспортная развязка – на пересечении улиц Льва Толстого и Фучика с выходом на улицы Леваневского, Алтымышева и Садырбаева. Путепроводы через железную дорогу, которые соединят улицы Торекула Айтматова и Суюмбаева с улицей Льва Толстого. Транспортный узел на пересечении улицы Льва Толстого и бульвара Молодой Гвардии. Последний собираются пробить до улицы Матыева в Рабочем городке. Если получится сэкономить деньги на предыдущих объектах, городские власти хотят соорудить двухуровневый эстакадный мост на пересечении улиц Анкара и 7 Апреля (Горького и Алма-Атинской). Читать еще: Сhina Road снова будет ремонтировать улицы Бишкека по китайскому гранту Более одной тысячи мелких объектов снесут для строительства дорог — мэрия Бишкека

