В прокуратуре Карасайского района Алматинской области прокомментировали задержание кыргызского джазмена Викрама Рузахунова во время январских протестов в Казахстане. Об этом пишет казахстанское издание Tengrinews.kz. В прокуратуре в ответ на запрос издания рассказали, что Рузахунова задержали 7 января силы специального назначения Погранслужбы КНБ на автодороге Алматы — Бишкек при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Там, по данным прокуратуры, силовики установили «ряд лиц, требующих детальной проверки, в том числе Рузахунова». В прокуратуре утверждают, что джазмена доставили в спецприемник Карасайского района уже с телесными повреждениями и установить их происхождение «не представилось возможным». Там добавили, что Рузахунова допрашивали сотрудники Департамента полиции Алматы. «В ходе проверки показаний Рузахунова, факт участия в беспорядках на территории Алматы не установлен, в связи с чем Рузахунов был отпущен», — заявили в прокуратуре. Избитый Викрам Рузахунов. По их данным, всего во время протестов в силы силы специального назначения Погранслужбы КНБ задержали пятерых кыргызстанцев. В прокуратуре отметили, что всех их допросили и после этого отпустили. «Депортированных лиц не имеется, нарушений миграционного законодательства вышеуказанными лицами не было», — добавили там. Рассказ Рузахунова О задержании Викрама Рузахунова стало известно из ролика государственного казахского телеканала «Хабар 24». В эфире телеканала 9 января показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, который участвовал в погромах в Алматы за $200. В Кыргызстане узнали в мужчине на видео известного джазмена Рузахунова и после скандала его вернули на родину вечером 10 января. 10 февраля музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали, сломали ребра и силой заставили заучить обращение, снятое на видео. «Спасибо тому человеку, который из сотен необоснованно задержанных, невиновных, выбрал именно меня, заставил заучить сценарий и пересказать на камеру», — отметил он. Читать по теме: Кыргызский джазмен Викрам Рузахунов заявил о пытках при задержании в Казахстане О том, что его пытали в Казахстане рассказал и кыргызстанец Чолпонбек Сыдыков. Его также 9 января задержали по подозрению в участии в протестах и избивали казахстанские полицейские. Избитый Чолпонбек Сыдыков. Сыдыкова вернули на родину 20 января и сразу же госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где он получает лечение. Читать по теме: «Я почти весь был в крови, а ноги просто болтались». Чолпонбек Сыдыков рассказал о пытках в Алматы 9 февраля стало известно, что в Алматы возбудили уголовные дела по фактам избиения кыргызстанцев Рузахунова и Сыдыкова. Официально известно об около 10 кыргызстанцах, которых задержали по подозрению в участии в январских беспорядках в Казахстане. По словам зампрокурора Алматы Нурлан Ауганбаев сейчас в городе нет кыргызстанцев, находящихся под стражей. Однако известно о двух задержанных кыргызстанцах в городе Тараз. По данным «Азаттыка», Талгата Темиркан уулу и Руслана Иманкулова держат под стражей по подозрению в участии в январских событиях. В институте омбудсмена и в МИД заявляют, что ведут переговоры по освобождению граждан Кыргызстана. Во время январских события в Казахстане официально известно о двух погибших кыргызстанцах — Бахтияре Базарбаеве и Азизе Мусаеве. Читать по теме: Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении

