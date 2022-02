Свердловский райсуд Бишкека 11 февраля прекратил уголовное дело в отношении парламентария Акбокона Таштанбекова. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда. Там пояснили, что дело закрыли из-за истечения срока давности. Акбокона Таштанбекова задержали 6 декабря 2021 года после объявления предварительных итогов выборов в парламент. В ГКНБ сообщили, что его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». В спецслужбе говорили, что в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём депутат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни». Сам Таштанбеков тогда сказал, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано. Акбокон Таштанбеков известен как лидер политической партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. В Жогорку Кенеш седьмого созыва его избрали по Ыссык-Атинскому одномандатному округу. Из-за своего задержания Таштанбеков не смог участвовать в церемонии вручения депутатских удостоверений и нагрудных значков 29 декабря 2021 года. Центральная избирательная комиссия вручила их Таштанбекову 31 декабря. 11 января Свердловский райсуд Бишкека отпустил Таштанбекова под подписку о невыезде, а уже на следующий день он принес присягу как депутат седьмого созыва парламента.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!