Свердловский райсуд Бишкека 11 февраля прекратил уголовное дело в отношении парламентария Акбокона Таштанбекова. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.

Там пояснили, что дело закрыли из-за истечения срока давности.

Акбокона Таштанбекова задержали 6 декабря 2021 года после объявления предварительных итогов выборов в парламент. В ГКНБ сообщили, что его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни».

В спецслужбе говорили, что в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём депутат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни».

Сам Таштанбеков тогда сказал, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано.

Акбокон Таштанбеков известен как лидер политической партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. В Жогорку Кенеш седьмого созыва его избрали по Ыссык-Атинскому одномандатному округу.

Из-за своего задержания Таштанбеков не смог участвовать в церемонии вручения депутатских удостоверений и нагрудных значков 29 декабря 2021 года. Центральная избирательная комиссия вручила их Таштанбекову 31 декабря.

11 января Свердловский райсуд Бишкека отпустил Таштанбекова под подписку о невыезде, а уже на следующий день он принес присягу как депутат седьмого созыва парламента.

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