Независимые журналисты-расследователи Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)* выступили с заявлением о ситуации с независимыми СМИ в Кыргызстане. Они обеспокоены «растущим давлением» со стороны властей страны на СМИ и осудили это.

*OCCRP – некоммерческая организация, которая объединяет более пятидесяти независимых СМИ со всего мира и публикует расследования о коррупции. «Клооп» также работает в партнерстве с OCCRP.

В OCCRP напомнили, что недавно по «сфабрикованным обвинениям» задержали журналиста-расследователя Болота Темирова, а в отношении сотрудников редакции его проекта Temirov Live началась травля. В соцсетях появились личные документы с редакционных компьютеров, изъятых милицией. А сотрудницу канала люди, представившиеся сотрудниками ГКНБ, шантажировали компрометирующим видео и требовали рассказывать о деятельности Темирова.

Митинг у здания МВД 23 января в поддержку Болота Темирова. Фото: «Клооп»

В организации обратили внимание на пресс-конференцию нескольких блогеров, которые требовали принять в Кыргызстане «закон об иностранных агентах». Известно, что эту пресс-конференцию оплатил экс-депутат Турсунбай Бакир уулу, который до этого выступал с подобной инициативой, но Жогорку Кенеш в итоге отклонил его законопроект об «иноагентах».

«Похоже, что другие силы также выполняют распоряжения правительства», — считают в OCCRP и отмечают, что подобный закон в России служит для подавления независимых СМИ.

В организации напомнили и о уголовном деле по факту перепечатки Kaktus Media материала таджикского СМИ Asia Plus о конфликте на кыргызско-таджикской границе.

В OCCRP считают, что «последние события в сочетании с введением нового закона о “ложной информации” (закон о фейках), сигнализируют об опасном и тревожном повороте в стране».

Главный редактор OCCRP Дрю Салливан подчёркивает, что независимые СМИ в Кыргызстане добились больших успехов за последнее десятилетие.

«Это правительство находится у власти благодаря героическим действиям независимых СМИ на парламентских выборах 2020 года. Это ужасно антиутопично, что это правительство стремится сокрушить [эти СМИ]», — отметил он.

В OCCRP считают, что достигнутый прогресс в отношении свободы слова в Кыргызстане сейчас находится под угрозой.

О том, что свобода слова в Кыргызстане проходит сложный этап развития говорят и кыргызские медиаэксперты. Они отмечают плохую тенденцию массированных атак на независимые СМИ.

По мнению политолога Эмиля Джураева, нынешняя ситуация со СМИ и свободой слова напрямую связана с политическими веяниями в стране. Он отмечает, что власть пытается взять под контроль сферу журналистики и гражданское общество.

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