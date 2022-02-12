Кот, щенок и стадо овец. Фото и никакой политики От Айдай Иргебаева - 12 февраля 2022 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Любите животных? Мы подобрали для вас 10 фотографий кыргызстанца Адыла Жапаркулова.Фото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл ЖапаркуловФото: Адыл Жапаркулов Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Мэрия Бишкека: Арестованы лошади, которые паслись в парке Победы Одним постом: Жаабарс – как поживает ослепший из-за выстрела в голову барс В Кыргызстане исчезли краснокнижные джейраны — их завезут из Узбекистана