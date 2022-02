Республиканский штаб по COVID-19 сообщил, что прибывающим в Кыргызстан вакцинированным гражданам не нужно сдавать ПЦР-тест. Также с 11 февраля минздрав отменил изоляцию людей, контактировавших с больными COVID-19. ПЦР-тест. Фото: «Кабар» «Таким образом, при въезде в республику необходимо будет предъявить справку о ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации», — отметили в штабе. Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов заверил, что правительство заинтересовано в скорейшем снятии коронавирусных ограничений. «В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер», — сказал он. С 1 декабря 2021 года для недопущения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» власти не впускали в страну людей без ПЦР-теста, независимо от вакцинации. Исключение составили прибывающие из Казахстана. Кабмин разрешил въезжать им без ПЦР-теста во время январских событий в Казахстане.

