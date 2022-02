Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что 9 января в Кыргызстан вернули девушку, которую насильно удерживали в городе Удайпур в Индии. По данным ведомства, в декабре 2021 года на горячую линию посольства обратилась гражданка Д.В.П., ей 22 года. Она рассказала что с ней произошло и с ней связались из посольства Кыргызстана в Индии. «Благодаря действиям посольства полиция Удайпура объявила в розыск Д.В.П. Полиции удалось локализовать ее местонахождение и провести операцию по освобождению», — говорится в сообщении. Когда девушку доставили в посольство, она рассказала, что прибыла в Индию накануне нового года. Знакомая пригласила её на работу в местной гостинице в качестве техперсонала. В первое время гражданка проживала у знакомой, позже ее отправили в город Удайпур, который находится в 657 км от Дели. Там, по ее словам, у неё отобрали документы и удерживали без объяснения причин. С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года девушка находилась под опекой посольства. Затем её отправили на родину авиарейсом по маршруту «Дели-Бишкек». Министерство напомнило, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, кыргызстанцам за рубежом нужно обращаться в загранучреждения Кыргызстана.

