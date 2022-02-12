7 февраля в одном из заведений Бишкека на тренерку Карину Карибову напал мужчина. Девушка написала на него заявление, а он написал ответное за то, что она, защищаясь, поцарапала ему шею. Об этом тренерка сообщила в Instagram.

Карибова опубликовала записи с видеокамер заведения, на которых видно, что мужчина нападает на нее. Наказание, которое он понес – штраф в размере пяти тысяч сомов.

Нападение в караоке

Карина Карибова рассказала, что 7 февраля приехала в караоке-клуб VBishkek, и в какой-то момент к ней начал приставать неизвестный мужчина, которым оказался Кайрат Кыдыров.

«С VIP-кабинки вышел неизвестный мужчина в компании друга и девушки. Он на весь зал начал говорить, что я Аватар, так как на моем лице был нарисован рисунок акриловыми красками – я пришла после танцевальной медитации. Хотел со мной познакомиться, на что я никак не отреагировала и просто жестом руки показала, что мне это неинтересно», – пишет тренерка.

По словам девушки, в 02:00 она собралась домой и зашла в уборную. В это время в женскую уборную ворвался этот мужчина.

«Я громко и четко сказала ему выйти из женской уборной. Он стал выражаться нецензурными словами и кричать “кто ты такая, чтобы разговаривать со мной в приказном тоне”. Я три раза попросила его покинуть уборную. Друг мужчины старался вытащить его наружу, но тот попытался ударом головы нанести вред моему здоровью. Я была на каблуках, в уборной пол кафельный, и если бы я упала, то… Но слава Богу, я тренируюсь, успела сгруппироваться и побежать за телефоном», – пишет она.

Карибова говорит, что нападавший отказался выплатить ей компенсацию и просить прощения. Тогда тренерка решила вызвать милицию.

Ответное заявление

Когда прибыла милиция, участников инцидента привезли в Первомайское РОВД. После того, как Карибову проверили на трезвость, она написала заявление на Кыдырова.

«Я с 06:12 до 13:30 была в Первомайском РОВД. Меня ввели в заблуждение, сказав, что следователем дела является некий Адилет, который меня допрашивал, хотя на суде выяснилось,что он участковый, а следователем является Данизат Раимкулова, которая три раза не пустила меня на порог кабинета и даже не выслушала», – пишет Карибова.

Карибова отметила, что на суде нападавший предоставил справку о том, что на момент инцидента он был трезв. По мнению девушки, это вызывает много вопросов, так как он был в неадекватном состоянии.

Тренерка рассказала, что в тот же день мужчина написал на нее ответное заявление.

«Он написал на меня заявление за то, что я в ответ на его удары, защищалась и поцарапала его шею. Слава богу, суд признал меня невиновной. Мне не нужны деньги, как утверждает мужчина. Меня не заткнете и деньгами не купите, Кайрат Кыдыров», – написала она

Карибова сообщила, что Первомайский районный суд оштрафовал мужчину на 5 500 сомов. Его признали виновным по статье «Хулиганство». Тренерка намерена обжаловать приговор.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА