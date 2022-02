7 февраля в одном из заведений Бишкека на тренерку Карину Карибову напал мужчина. Девушка написала на него заявление, а он написал ответное за то, что она, защищаясь, поцарапала ему шею. Об этом тренерка сообщила в Instagram. Карибова опубликовала записи с видеокамер заведения, на которых видно, что мужчина нападает на нее. Наказание, которое он понес – штраф в размере пяти тысяч сомов. Нападение в караоке Карина Карибова рассказала, что 7 февраля приехала в караоке-клуб VBishkek, и в какой-то момент к ней начал приставать неизвестный мужчина, которым оказался Кайрат Кыдыров. «С VIP-кабинки вышел неизвестный мужчина в компании друга и девушки. Он на весь зал начал говорить, что я Аватар, так как на моем лице был нарисован рисунок акриловыми красками – я пришла после танцевальной медитации. Хотел со мной познакомиться, на что я никак не отреагировала и просто жестом руки показала, что мне это неинтересно», – пишет тренерка. По словам девушки, в 02:00 она собралась домой и зашла в уборную. В это время в женскую уборную ворвался этот мужчина. «Я громко и четко сказала ему выйти из женской уборной. Он стал выражаться нецензурными словами и кричать “кто ты такая, чтобы разговаривать со мной в приказном тоне”. Я три раза попросила его покинуть уборную. Друг мужчины старался вытащить его наружу, но тот попытался ударом головы нанести вред моему здоровью. Я была на каблуках, в уборной пол кафельный, и если бы я упала, то… Но слава Богу, я тренируюсь, успела сгруппироваться и побежать за телефоном», – пишет она. Карибова говорит, что нападавший отказался выплатить ей компенсацию и просить прощения. Тогда тренерка решила вызвать милицию. Ответное заявление Когда прибыла милиция, участников инцидента привезли в Первомайское РОВД. После того, как Карибову проверили на трезвость, она написала заявление на Кыдырова. «Я с 06:12 до 13:30 была в Первомайском РОВД. Меня ввели в заблуждение, сказав, что следователем дела является некий Адилет, который меня допрашивал, хотя на суде выяснилось,что он участковый, а следователем является Данизат Раимкулова, которая три раза не пустила меня на порог кабинета и даже не выслушала», – пишет Карибова. Карибова отметила, что на суде нападавший предоставил справку о том, что на момент инцидента он был трезв. По мнению девушки, это вызывает много вопросов, так как он был в неадекватном состоянии. Тренерка рассказала, что в тот же день мужчина написал на нее ответное заявление. «Он написал на меня заявление за то, что я в ответ на его удары, защищалась и поцарапала его шею. Слава богу, суд признал меня невиновной. Мне не нужны деньги, как утверждает мужчина. Меня не заткнете и деньгами не купите, Кайрат Кыдыров», – написала она Карибова сообщила, что Первомайский районный суд оштрафовал мужчину на 5 500 сомов. Его признали виновным по статье «Хулиганство». Тренерка намерена обжаловать приговор.

