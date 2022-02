Президент Садыр Жапаров 11 февраля назначил трех заместителей председателя Верховного суда. Указом президента эти должности сроком на пять лет заняли судьи Верховного суда Нургуль Бакирова, Айбек Давлетов и Нурлан Мусаев. Фото: Пресс-служба Верховного суда. В тот же день, 11 февраля, в пресс-службе президента сообщили, что Качыке Эсенканов освобожден от должности зампреда Верховного суда по собственному желанию. Также Карыбек Дуйшеев назначен заместителем председателя Конституционного суда на пять лет. Накануне Нургуль Бакирова ушла с поста председателя Верховного суда. На эту должность был назначен Замирбек Базарбеков. Бакирова занимала пост председательницы Верховного суда с апреля 2021 года. В органе пояснили, что её уход связан с новой Конституцией, согласно которой судьи назначаются президентом. Раньше председатель Верховного суда избирался судьями сроком на 3 года. Согласно новой Конституции председатель назначается президентом сроком на 5 лет с согласия депутатов парламента, основанного на предложении Совета судей.

