Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко 9 февраля сообщил, что в 2021 году Россия выделила Кыргызстану $1,5 млн для восстановления Баткенской области после приграничного конфликта. Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко. Фото: МИД КР «В декабре $1,5 млн были переведены на восстановление объектов в Баткенской области, пострадавших в ходе приграничного конфликта весной прошлого года. Также ожидается крупная поставка на несколько миллионов долларов для МЧС в целях борьбы со стихийными бедствиями и прочими чрезвычайными ситуациями», — рассказал Удовиченко в пресс-центре Sputnik.kg. Посол добавил, что Россия также регулярно оказывает помощь Кыргызстану по линии Всемирной продовольственной программы ООН. По его словам, только по линии ВПП в прошлом году Россия передала 4,5 тысячи тонн муки и 380 тонн подсолнечного масла. Эти продукты распределяются по школам и семьям, испытывающим материальные трудности. «В прошлом году Россия увеличила взнос в ВПП ООН дополнительно для Кыргызстана на $2 млн, помимо того, что с 2018-го по 2022 год было выделено в общей сложности $22 млн», — подчеркнул глава дипмиссии.

