В январе стало известно о смерти Манаса Эркул уулу — спортсмена и чемпиона по грэпплингу. СМИ сообщили, что Эркул уулу повесился — информацию им подтвердили в УВД Оша. Известно, что он приехал домой к родственнице. Она нашла его тело в туалете и пыталась спасти — но не удалось. Тогда же некоторые СМИ сообщали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что спортсмен был в розыске с 2019 года. Источник «Клоопа» в правоохранительных органах подтвердил информацию о том, что Эркул уулу разыскивался. А “Азаттыку” информацию подтвердила пресс-служба МВД. «Эркул уулу Манас разыскивался в рамках уголовного дела об убийстве. 23 октября 2019 года в багажнике автомашины марки “Хонда-Торнео”, находящейся на бесплатной автостоянке аэропорта “Манас”, был обнаружен труп гражданина Хусана Керимова 1980 года рождения, уроженца Чуйской области. Мужчина, кроме частного извоза, занимался пересылкой бандеролей», — сообщили нам. Источник не сообщил, в чем именно подозревали спортсмена, лишь подтвердил, что он был в розыске по делу об убийстве Керимова. Кто такой Хусан Керимов? Вечером 22 октября 2019 года кыргызстанец Хусан Керимов направился в международный аэропорт «Манас» в получасе езды от Бишкека. В последний день своей жизни Хусан Керимов пытался доставить посылку — 1,6 миллиона долларов наличными. «Таксист перевозил крупную сумму денежных средств, у задержанных за убийство лиц потом были обнаружены и изъяты похищенные средства в размере более чем 100 тысяч долларов», — говорит наш источник. За несколько недель до этого на Керимова напали и стреляли в него из пистолета. Поэтому когда он не вышел на связь, его брат поехал в аэропорт. Приехав в аэропорт, он увидел на стоянке «Хонду» Керимова, но ничего подозрительного не заметил. Он зашел в терминал и начал расспрашивать о брате, но никто ничего не знал. Брат Керимова заявил в милицию о пропаже человека и продолжил поиски. На следующий день к нему присоединилась милиция. «Утром того дня с заявлением в милицию обращался житель села Комсомол, который сообщил, что его брат Х.Керимов выехал из дома 22 октября 2019 года в сторону аэропорта и по сегодняшний день не вернулся», — сообщает наш источник. Вечером поисковая операция вернулась к его машине, всё так же припаркованной в аэропорту — его тело обнаружили в багажнике со связанными руками и следами побоев. «Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа, проведен большой объем следственных действий и оперативных мероприятий. Было возбуждено уголовное дело по статье “Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем” УК КР», — сообщает нам источник в правоохранительных органах. Кому Керимов вез деньги? Хусан Керимов работал на бизнесмена Айэркена Саймаити. В расследовании «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана» рассказывалось, как работали такие курьеры. Обычно курьер звонил по заранее условленному номеру, встречал человека в терминале, брал у него деньги и садился в самолет до Стамбула. Перед взлетом он делал селфи и отправлял его Саймаити, сообщая, что он и его ценный груз в безопасности. Саймаити организовал целую сеть курьеров, подобных Керимову — больше десятка человек, которым платили совсем немного, регулярно летали по маршруту Бишкек — Стамбул с плотно набитыми сумками, которые они клали под сиденье спереди. В каждой сумке было от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Когда Керимов пропал, Саймаити решил рассказать свою историю журналистам-расследователям. Он передал им доказательства и говорил, что только его сеть перевезла более миллиарда долларов из Кыргызстана. «У меня болит голова, — сказал журналистам Саймаити. — Он не должен был умереть. У него было четверо детей… Ладно, избейте его, заберите деньги. Но стоит ли убивать человека за деньги?» Через две недели после этого разговора не стало самого Саймаити — его застрелили в Стамбуле. Еще одно убийство Примерно в то же время, когда был убит Керимов, убили еще одного мужчину, связанного с Саймаити — бизнесмена Хуфура Абдурахемана. Абдурахеман работал на рынке «Мадина». По словам Саймаити и других источников, Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу. В декабре 2019 года замминистра внутренних дел Памир Асанов сообщил о том, что убитый таксист Хусан Керимов мог быть курьером и перевозить деньги из Кыргызстана в Турцию, но пока у МВД нет доказательств этих фактов. Начальник следственной службы МВД Сыргак Айткулов тогда же говорил, что у владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана нет связи с Айеркеном Саймаити. Виновные в их убийстве найдены? Почти через две недели после убийства Абдурахемана сотрудники милиции задержали восьмерых подозреваемых, среди которых – член организованной преступной группы и двое бывших милиционеров. Они рассказали, что мужчину похитили, убили, а его тело закопали в Нарынской области. По делу об убийстве Керимова милицией были задержаны двое подозреваемых, которые на момент преступления уже отбывали срок в колонии-поселения — один за кражу, изнасилование и разбой, другой — за контрабанду и хранение наркотиков. «По подозрению в убийстве были задержаны Б. Ч., 1992 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражу, изнасилование и разбой, а также И. А., 1987 года рождения, ранее неоднократно судимый за контрабанду и хранение наркотиков. Оба отбывали наказание в колонии-поселении», — сообщает наш источник в правоохранительных органах. Кроме того, МВД разыскивало по делу об убийстве двух человек, в том числе скончавшегося Эркул уулу. «За совершение преступления в настоящее время разыскивается Мамарасул уулу Акжол 1991 года рождения, ранее судимый за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества. По оперативным данным он скрывается на территории России. В розыск также был объявлен причастный к данному преступлению гражданин Эркул уулу Манас 1992 года рождения», — сообщает наш источник. Информация об Акжоле Мамарасул уулу освещалась в СМИ. А вот о том, что в розыске был Эркул уулу СМИ со ссылкой на свои источники сообщили только в январе, после его смерти. Китайский бизнесмен Айеркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе при одном из стамбульских отелей. Перед смертью он успел передать данные о масштабах контрабанды. Мужчина сообщил, что работал на бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, которому и принадлежала контрабанда, сотрудничал с экс-зампредом таможни Райымом Матраимовым. Турецкая полиция после убийства задержала четырех подозреваемых в его убийстве. По теме: Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!