Суд оставил бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова под стражей еще на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев. «Процесс по октябрьским событиям завершился тем, что срок судебного разбирательства, которое до сих пор не началось, продлили на два месяца. Также Фарид Ниязов оставлен под стражей до 18 апреля 2022 года», — написал он на своей странице в фейсбуке. Фарид Ниязов — один из ближайших соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он неофициально считался его «правой рукой», когда тот занимал пост главы страны. Фарид Ниязов. После ухода с должности главы руководителя аппарата, он занимал пост советника президента на общественных началах. Уходя с поста президента, Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манас». В августе 2019 года во время штурма дома Атамбаева в Кой-Таше и последующего ареста бывшего президента, Ниязов находился рядом с политиком. Его водворили в бишкекское СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. В ночь с 5 на 6 октября 2020 года, после акции протеста из-за итогов выборов в парламент, многих задержанных политиков освободили — в том числе Ниязова, Атамбаева и действующего главу государства Садыра Жапарова. Ниязов успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках.

