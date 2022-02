Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев написал ответ лидеру партии «Азаттык» Исмаилу Исакову, который 10 февраля раскритиковал проблему кыргызско-таджикской границы. Камчыбек Ташиев и Исмаил Исаков. Коллаж Исаков в интервью «Политклинике» заявил, что есть много рисков в протоколе №39, который подписал Ташиев. Политик считает, что необходимо упразднить комиссию по кыргызско-таджикской границе и создать новую. Он также высказался за то, чтобы вывести пограничную службу из состава ГКНБ. Генерал Исмаил Исаков — бывший министр обороны и экс-депутат Жогорку Кенеша. В 2008 году он был назначен в секретарем Совета безопасности, а в 2010 году был членом Временного правительства. Интервью Исакова не понравилось главе ГКНБ. Он обвинил политика в предательстве кыргызского народа. «Статус дороги Исфара — Чоркух — Ак-Сай — Ворух никогда не будет международным. То, что вы так сказали, это предательство кыргызского народа. Тоже хотите отдать Торт-Кочо? Я не позволю. Как только дорога Ак-Сай — Ворух будет построена в соответствии с протоколом, подписанным главами двух государств, только тогда будет определен ее статус», — заявил он в фейсбуке. Ташиев заверил, что пока он есть, ни одна территория не станет анклавом. Он заявил, что цель Исакова — распространять ложь в обществе и затягивать решение пограничного вопроса. «Не провоцируйте людей, озвучивая непроверенную информацию. Не мы рассматривали и принимали документы, которые могут превратить наши земли в анклав», — написал Ташиев на своей странице в фейсбуке. Он также добавил, что нет никаких оснований для роспуска комиссии. «Если Исаков хочет, мы возьмем его в состав комиссии, пусть работает. Но для этого необходимо прекратить распространение некомпетентных, безосновательных высказываний», — сказал Ташиев.

