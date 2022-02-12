За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 924 человека.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 41;

Чуйская область — 34;

Иссык-Кульская область — 1;

Баткенская область — 1;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 199 971 случай заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 12 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 553 пациента. Еще 2 439 человек находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 265 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 192 497 человек.