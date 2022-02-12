За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 924 человека.
Также за сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека. Больше всего заболевших в столице.
- Бишкек — 41;
- Чуйская область — 34;
- Иссык-Кульская область — 1;
- Баткенская область — 1;
- Ошская область — 2;
- Нарынская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 199 971 случай заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 12 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 553 пациента. Еще 2 439 человек находятся на амбулаторном лечении.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 265 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 192 497 человек.
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