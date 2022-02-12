Власти Калужской области в России хотят запретить мигрантам работать по патентам в сфере торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита. О принятии такого решения в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша.

По его словам, у работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.

Кроме того, Шапша заявил, что Калужская область выходит из Программы по переселению.

«Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», — отметил губернатор.

До этого Шапша на своем канале опубликовал пост, в котором сообщил, что в миграционном центре встретил «гостя с юга», который «по-русски ни бельмеса», но с сертификатом о знании русского языка на руках.

«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют “липовые” сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — заявил он тогда.

Ранее в Тюменской области мигрантам запретили работать в такси и грузоперевозках.