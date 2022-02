Прошел десятый день зимних Олимпийских игр в Пекине. В медальном зачете лидирует Норвегия. Следом — Германия и США. Скриншот сайта beijing2022. Тем временем на играх не утихает скандал, связанный с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Её допинг-тест показал положительный результат — в ее пробе с чемпионата России нашли запрещенный триметазидин. Камила Валиева. Фото: Официальная страница Олимпийскийх игр в Пекине. *Триметазидин — это препарат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца. В российской медицинской практике чаще всего назначается как кардиопротектор. Это вещество было включено в Запрещенный список ВАДА в 2014 году. Стандартной санкцией за эту субстанцию являются четыре года дисквалификации. 7 февраля 15-летняя фигуристка успешно выступила в командном турнире и заняла первое место. Однако церемонию награждения перенесли неопределенный срок, из-за новости о положительном допинг-тесте. Валиеву сразу отстранили от игр. 9 февраля фигуристка обжаловала это решение и его отменили. Международный Олимпийский комитет обратился в Спортивный арбитражный суд. Отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) опросит персонал 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Арбитры объявят свое решение по допуску Валиевой в Олимпийским играм 14 февраля. Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что возникла противоречивая и сложная ситуация. «Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать», — сказала она. Российские спортсмены завоевали четыре золотых медали, включая фигурное катание. Они выступают на зимних Играх-2022 в Пекине как представители команды Олимпийского комитета России (ОКР) с учетом допинговых санкций WADA. Вместо флага России используется знамя ОКР. В честь россиян не может звучать национальный гимн — он заменен фрагментом из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Без штанов На зимних Олимпийских играх норвежские керлингисты вышли в простых темно-синих брюках. Фото: Prime video. Вы спросите причем здесь штаны. Еще с 2010 года норвежская мужская сборная по керлингу выступала на Олимпийских играх исключительно в ярких штанах с продуманным дизайном. Мужская сборная Норвегии по керлингу. Фото: Fishki.net Их штаны стали изюминкой соревнований по керлингу. В январе мужская сборная Норвегии по керлингу 2022 года даже дразнила болельщиков сообщением в социальных сетях, в котором говорилось: «Мы считаем дни, как и наш гардероб», с видео, на котором они тренируются в довольно невзрачной форме. В итоге спортсмены прервали эту традицию. Почти полмиллиона подписчиков на странице в фейсбуке «Штаны норвежской олимпийской сборной по керлингу» были сильно разочарованы. На Олимпийские игры в Пекине из Кыргызстана поехал только один спортсмен — лыжник Максим Гордеев. Он выступит 16 февраля.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!