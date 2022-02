Экс-министр экономики Олег Панкратов стал фудблогером. Он ведет кулинарный блог на YouTube — «На кухне у Михалыча». Отчество Панкратова — Михайлович. Олег Панкратов. Скриншот его видео Он был назначен министром экономики в апреле 2018 года, а подал в отставку уже в мае 2019 года. Панрактов тогда заявил в интервью «Клоопу», что в последнее время в адрес министерства экономики звучит много критики, на которую «нужно реагировать». «Я подал в отставку на фоне критики министерства экономики. Пока я не знаю, насчет планов на будущее», — сказал он. Депутаты парламента утверждали, что при его руководстве министерством снизилось количество зарубежных инвестиций в Кыргызстан. Парламентарии также критиковали Панкратова и за лоббирование интересов табачных компаний, а также заявляли, что у него есть второй паспорт. Спустя два месяца Панкратов был назначен советником президента Сооронбая Жээнбекова. Однако и там он долго не задержался. Пресс-служба аппарата президента 23 апреля 2020 года сообщила, что Панкратов перешел на другую работу. На какую именно — не сообщалось.

