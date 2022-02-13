Кыргызский боец 24-летний Марсел Нурланбек уулу отдал половину своего гонорара бойцу из Таджикистана.

Он выступил на турнире бойцовского промоушена Hardcore Fighting Championship MMA. Одержав победу в кулачном бою над российским бойцом Григорием Беляевым Марсел попросил организаторов перевести половину его гонорара Камилу Хасанову.

По его словам, мать таджикского бойца, по прозвищу Карате, нуждается в лечении.

Нурланбек уулу — мастер спорта по боевому самбо и кандидат в мастера спорта по грэпплингу. Весь бой россиянин атаковал Нурланбек уулу, но на второй минуте второго раунда кыргызский спортсмен заставил противника сдаться, применив болевой прием.