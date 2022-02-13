Фото: Алмас Кайсар \ Власть

В Алматы прошла панихида по погибшим в январских волнениях. На площадь Республики вышли сотни человек. Собравшиеся прочли молитву в память о погибших.

Участники панихиды провели арт-перформанс — выложили на землю белые листы бумаги, а на них яблоки.

По официальной информации, во время январских волнений в Казахстане погибли 227 человек. На земле 227 листов бумаги.

Все это — символ погибших в волнениях в Алматы (алма — переводится как яблоко).

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