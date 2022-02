Фото: Алмас Кайсар \ Власть В Алматы прошла панихида по погибшим в январских волнениях. На площадь Республики вышли сотни человек. Собравшиеся прочли молитву в память о погибших. Участники панихиды провели арт-перформанс — выложили на землю белые листы бумаги, а на них яблоки. По официальной информации, во время январских волнений в Казахстане погибли 227 человек. На земле 227 листов бумаги. Все это — символ погибших в волнениях в Алматы (алма — переводится как яблоко). Читать по теме: Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении

