Экс-депутатка Жогорку Кенеша от оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова заявила, что аккаунт ее однопартийца Мирлана Ураимова был взломан в тот день, когда был оставлен комментарий, из-за которого его задержали сотрудники ГКНБ.

По её словам, тот комментарий был написан 22 января с другого телефона. Именно в тот день был взломан аккаунт Ураимова.

«Ураимов никогда не говорил и не писал о захвате власти! Здесь подкреплены доказательства того, что тот комментарий написали соответствующие стороны. Власть, прекратите свои незаконные действия! Есть Бог более великий, чем ваша власть и деньги! Немедленно отпустите Ураимова! Стыд!» — написала она на своей странице в фейсбуке.

В соцсетях гражданские активисты и сторонники партии «Бутун Кыргызстан» организовали флешмоб «Если арестуете, арестуйте нас всех».

«Камчыбек Ташиев может дать мастер-класс по захвату власти! Руки прочь от Ураимова! Ниже видео и текст призыва Ташиева к государственному перевороту», — написала Нарматова и опубликовала видео выступления Ташиева.

Задержание Ураимова

Мирлан Ураимов.

Активиста и члена партии «Бутун Кыргызстан» Миралана Ураимова задержали сотрудники ГКНБ вечером 8 февраля за якобы призывы к захвату власти в комментариях в соцсетях. Сам Ураимов говорит, что комментарии не оставлял, а его аккаунт давно взломали, и он его не использовал.

9 февраля в ГКНБ пояснили, что активиста задержали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», потому что он «распространял провокационные материалы в соцсетях, и этому есть доказательства».

Адвокатесса Ураимова Юлия Богданова считает, что «каждый имеет право высказать слова недовольства в отношении власти, и оказываться за высказанное мнение в тюрьме неправильно».

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» и депутат парламента Адахан Мадумаров расценил задержание Ураимова, как давление на партию. Генпрокурор Куманкул Зулушев же заявил, что «если в корне его мыслей был призыв или угроза государственной безопасности, то он должен понести наказание».

10 февраля напротив возле здания ГКНБ прошёл митинг сторонников Мирлана Ураимова. На акцию протеста вышли около сорока человек. Они были в масках с надписями «Молчи», «Не разговаривай», «Не сметь комментировать», «Не открывай рот».

Также они держали в руках плакаты с надписью «Я/мы – Мирлан» и требовали от властей отпустить Мирлана Ураимова на свободу, а также «не покушаться на свободу слова и никого не преследовать».

10 февраля Первомайский райсуд Бишкека вынес меру пресечения Мирлану Ураимову. По решению суда его поместили в СИЗО ГКНБ до 26 марта.