Скончался экс-министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев. О смерти экс-министра известили в пресс-службе МВД. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 12 февраля опубликовал фотографию бывшего министра на своей странице в фейсбуке. «Последнее фото моего уставшего льва», — подписал он. Обстоятельства смерти Конгантиева пока неизвестны. Ему было 63 года. Он родился в городе Майлы-Суу Джалал-Абадской области. Окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета. В 1979 году он начал работать в органах внутренних дел, дослужился до звания генерал-лейтенант и в 2008 году стал министром. Он занимал этот высокий пост до революции в 2010 году. Тогда митингующие его сильно избили и удерживали в Таласе. После этого его супруга вывезла его на лечение в Москву. Временное правительство объявило его в розыск. Россия выдала Конгантиева Кыргызстану. Бывшего главу МВД обвиняли в халатности и превышении полномочий во время апрельских событий 2010 года. В 2018 году уголовное дело против него прекратили, а после возобновили. Его хотели посадить на 6 лет и оштрафовать на 100 тысяч сомов. В 2019 году суд вынес Конгантиеву оправдательный приговор. С его имущества сняли арест и отменили подписку о невыезде. За время суда в пользу Конгантиева дал показания его бывший заместитель Садырбек Курманалиев. Он настаивал, что экс-глава МВД не давал приказа стрелять в протестующих.

