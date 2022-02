Пресс-служба МЧС сообщила, что спасатели спустили трех козлов, застрявших на скале в городе Таш-Кумыр. Спасение козлов. Фото: МЧС Сообщается, что хозяин не смог сам спустить своих животных и обратился в службу спасения. Сотрудники МЧС взобрались на скалу с помощью альпинистского снаряжения и передали козлов хозяину.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!