За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным минздрава, за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 927 человек.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 49 человек. Больше всего заболевших в столице.

Бишкек — 36;

Чуйская область — 5;

Иссык-Кульская область — 7;

Ошская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 200 020 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 13 февраля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 513 пациентов. Еще 2 286 человек находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 238 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 192 735 человек.