Генпрокуратура возбудила уголовное дело на чиновников муниципального предприятия «Бишкексвет». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. По ее данным, во время проверки предприятия обнаружили недостачу имущества – ущерб, причиненный государству, оценили в более чем 27 млн сомов. Надзорный орган возбудил уголовные дела по статьям «злоупотребление должностным положением» и «присвоение или растрата вверенного имущества». Ведется расследование. Другие нарушения на предприятии Это не первое нарушение в «Бишкексвете». 3 ноября стало известно, что муниципальное предприятие без разрешения установило и использовало электрические котлы для отопления своего головного офиса. По техническим условиям разрешено использовать котлы только на 20 киловатт. Несмотря на это, «Бишкексвет» использовал котел на 100 киловатт. В Минэнергопроме отмечали, что предприятие не получало для этого разрешительных документов и не было подключено к системе центрального отопления. А 6 февраля журналисты-расследователи Болот Темиров и Али Токтакунов в своем расследовании рассказали, что с приходом Алымбека Абдылдаева на должность главы «Бишкексвета» в тендеры по закупке новогодних украшений начинают привлекать частных предпринимателей. Так, в ноябре 2019 года на родню Абдылдаева оформили заказы почти на 8 млн сомов. Четыре тендера из пяти, на общую сумму почти 4 млн сомов, выиграли родственники Абдылдаева — Эльдар Бекбосунов и Бактыгуль Окоева. Так же на Абдылдаева в феврале 2021 года составили административный протокол за то, что он находился в пьяном виде в служебном авто и ответил патрульным, что «находится на работе».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!