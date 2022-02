Кыргызский джазмен Викрам Рузахунов подробно рассказал о случившемся с ним во время январских протестов в Казахстане. Музыканта задержали казахские силовики при попытке уехать домой в Кыргызстан. Позже его обвинили в участии в беспорядках в стране. Рузахунов описал всё с момента его прибытия в Казахстан: причины приезда, задержание на военном блокпосту по пути в Кыргызстан, пытки и обвинения в мародерстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нурбек Токтакунов (@nurbek.toktakunov) Прилетел по работе, но задержали по пути на родину По словам Рузахунова, он приехал в Алматы 2 января к своим знакомым, чтобы обсудить совместный бизнес. Однако после его прибытия в Алматы, в стране начались протесты, которые переросли в митинги по всей стране. 7 января он решил вернуться в Бишкек, чтобы переждать волнения. Однако по пути на родину казахские военные остановили машину, в которой находился Рузахунов, и попросили предъявить документы. «Увидев, что у меня паспорт гражданина Кыргызстана, мне приказали немедленно выйти. Выхватили документ и тут же ударили железной дубинкой по голове. […] Спецназовец отвел меня за навес и продолжил избивать. Он бил кулаками, ногами, дубинкой. Затем он приказал мне сесть на колени и приставил дуло к моей голове», — рассказал музыкант. Обвинили в мародерстве и забрали в пыточную камеру По словам музыканта, его без причин обвинили в мародерстве в Алматы, а попытки поговорить с силовиками и объяснить, что он невиновен, никак не помогли. Музыкант заявил, что его заставили раздеться, отобрали все вещи и отвели в сарай, «который напоминал курятник». Там, по его словам, было уже около 30 задержанных. Рузахунов рассказал, что позже его отвезли в камеру с заключенными, где он пробыл четыре дня. Там, по его словам, силовики били задержанных деревянными и металлическими предметами и электрическим током. Применялись и другие пытки. Связаться с близким никому не давали – у всех отобрали телефоны. Кроме того, задержанным не разрешали двигаться, спать и не давали еду. «Спустя два дня после моего задержания нам дали лепешку. На следующий день дали макароны, в другой день – гречку. За все время нам всего один раз дали горячий чай», — рассказал музыкант. Рузахунов объяснил, что силовики заставили его сняться в видео казахского телеканала и сказать, что он прилетел в Казахстан для участия в митингах. В ином случае, силовики обещали «бить его и не останавливаться». Рузахунов отметил, что версию о том то, что он якобы оговорил себя для того, чтобы освободиться, казахские силовики придумали уже перед тем, как отпустить его. «Перед тем, как отдать мне мой паспорт, казахстанская сторона подстраховалась. Они тоже записывали это на камеру. Вот такой вот второй сценарий был выдуман о том, что я якобы услышал эту версию от сокамерников, для того, чтобы быстрее попасть домой, и поэтому решил сделать заявление на камеру», — сказал он. «Я очень рад, что жив и здоров». Рузахунов рассказал, почему оговорил себя Рузахунова вернули в Кыргызстан 10 января. Ему сделали операцию – состояние было среднетяжелое. У музыканта были сломаны ребра и повреждено левое легкое. Музыкант заявил, что намерен добиться справедливости вместе с юристами Нурбеком Токтакуновым и Бактыбеком Автандил уулу. «Я долго думал над этой ситуацией. Сейчас я просто так не могу вернуться к музыке и бизнесу и сделать вид, что ничего не произошло. Я решил, что моя ситуация должна послужить отличным кейсом для того, чтобы помочь улучшить правовую среду в странах СНГ, помочь развитию демократии и помочь в улучшении человеческих прав», – заключил Рузахунов. По теме: Кыргызский джазмен Викрам Рузахунов заявил о пытках при задержании в Казахстане Избиение кыргызстанцев Рузахунова и Сыдыкова в Алматы – прокуратура города возбудила уголовное дело

