На альтернативной автодороге Север — Юг в результате схода лавины под завалами остались три человека. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Минтранса. По данным ведомства, под завалами оказались два гражданина Китая и один кыргызстанец.

В Минтрансе сообщили, что под завалами остались работники подрядной компании, проводившие очистку участка дороги от снега. В МЧС сообщили, что это работники компании «Чайна Роуд».

По предварительной информации, лавина сошла на 332 км автодороги на участке Казарман — Джалал-Абад примерно в 13:20 часов.

«В это время в сторону населенного пункта Казарман от туннеля двигался один экскаватор, “Нива” и погрузчик под управлением водителей, проводя работу по очистке участка дороги от снега, и в это время сошла снежная лавина, под которой остались техника и люди», — рассказали в Минтрансе.

Поисковые работы. Фото: МЧС Поисковые работы. Фото: МЧС. Поисковые работы. Фото: МЧС.

Сейчас поиски пропавших работников продолжаются. В МЧС сообщили, что к работам привлечены 26 спасателей ведомства и 30 сотрудников «Чайна Роуд». Также привлечена спецтехника.