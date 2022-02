На альтернативной автодороге Север — Юг в результате схода лавины под завалами остались три человека. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Минтранса. По данным ведомства, под завалами оказались два гражданина Китая и один кыргызстанец. В Минтрансе сообщили, что под завалами остались работники подрядной компании, проводившие очистку участка дороги от снега. В МЧС сообщили, что это работники компании «Чайна Роуд». По предварительной информации, лавина сошла на 332 км автодороги на участке Казарман — Джалал-Абад примерно в 13:20 часов. «В это время в сторону населенного пункта Казарман от туннеля двигался один экскаватор, “Нива” и погрузчик под управлением водителей, проводя работу по очистке участка дороги от снега, и в это время сошла снежная лавина, под которой остались техника и люди», — рассказали в Минтрансе. Поисковые работы. Фото: МЧС Поисковые работы. Фото: МЧС. Поисковые работы. Фото: МЧС. Сейчас поиски пропавших работников продолжаются. В МЧС сообщили, что к работам привлечены 26 спасателей ведомства и 30 сотрудников «Чайна Роуд». Также привлечена спецтехника.

