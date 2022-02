Коллективу Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) 14 февраля представили нового и.о. главврача Памира Муратова. Об этом сообщили в Минздраве, и подтвердили «Клоопу» в самом БНИЦТО. По данным СМИ, ранее Муратов возглавлял объединенный центр семейной медицины Свердловского района Бишкека. «Памира Муратова назначил я. Верю, что он поднимет больницу. Он долгое время везде работал главврачом и оказался хорошим организатором. Сегодня его представили коллективу», — рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев изданию Vesti.kg. Памир Муратов и Дамир Дуйшенов. Муратов сменил на посту главврача Дамира Дуйшенова, которого назначили в начале февраля. По словам Бейшеналиева, Дуйшенов отказался от должности после полемики с бывшим директором БНИЦТО Сабырбеком Джумабековым. Заведующий юридическим отделом Минздрава Азамат Жумакеев в интервью AKIpress сообщил, что Джумабеков 14 февраля сам представил нового главврача сотрудникам больницы и попрощался с коллективом. В БНИЦТО эту информацию никак не прокомментировали. Сам Сабырбек Джумабеков пока тоже не подтвердил заявление Минздрава. Согласно решению Минздрава, в скором времени БНИЦТО реорганизуют в городскую клиническую больницу скорой помощи – это произойдет после перерегистрации всех необходимых документов. Скандал вокруг БНИЦТО и встреча с президентом 1 февраля Минздрав сообщил, что реорганизует БНИЦТО в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. После этого министр здравоохранения заявил, что директор центра Сабырбек Джумабеков фактически приватизировал больницу и поставил туда «только своих знакомых и родственников». Сам Джумабеков в ответ сказал, что реорганизацию проводят, чтобы снять его с должности, а все обвинения отрицает. 4 февраля на пресс-конференции, посвященной реорганизации БНИЦТО, Бейшеналиев зачитал приказ об увольнении Сабырбека Джумабекова с поста директора. Кроме этого, министр сообщил, что он подписал приказ об открытии на базе БНИЦТО клинической больницы скорой помощи. После этого коллективу центра пытались представить новую директрису БНИЦТО Гулию Кожокматову и главврача Дамира Дуйшенова, но врачи не пустили их в здание. Позже Минздрав ликвидировал должность директора в связи с реорганизацией, а руководить больницей должен был Дуйшенов. Сабырбек Джумабеков у здания БНИЦТО. 5 февраля возле здания Минздрава прошёл митинг. Собравшиеся потребовали, чтобы Алымкадыр Бейшеналиев ушёл в отставку из-за проводимых им, по их мнению, «неправильных реформ». Сам Бейшеналиев заявил, что не намерен покидать свою должность. Джумабеков же сказал, что готов уйти со своей должности, только если об этом ему скажет президент. 11 февраля медик встретился с Садыром Жапаровым. После встречи Джумабеков рассказал, что глава государства выслушал его аргументы и сказал, что примет решение. «Я и наш коллектив надеемся, что решение будет справедливым. [Его решение] мы выполним», — отметил он. Сам Жапаров никаких официальных заявления по ситуации воркуг БНИЦТО еще не делал. Однако известно, что на данный момент ситуацию, сложившуюся вокруг больницы, изучает специальная комиссия. Читать по теме: Между мэрией и Минздравом. Кто отвечает за БНИЦТО – версия городских властей

