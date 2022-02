Руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков 14 февраля рассказал об итогах рабочей поездки в Казахстан. Он сообщил, что правозащитники обратились в правоохранительные органы Казахстана с требованием изменить меру пресечения Талгату Темиркан уулу, которого подозревают в участии в январских беспорядках в соседней стране. По его словам, Темиркан уулу в ночь с 5 на 6 января помог своим друзьям отбуксировать их автомобиль, в котором они попали в аварию в городе Таразе. «После этого они отправились передать отчет руководству компании, которой принадлежал автомобиль. Проезжая мимо площади города Тараз они попали в переделку, где проходили беспорядки. Там [кыргызстанец] получил огнестрельное ранение в руку», — рассказал Азарбеков. После этого, по словам Азарбекова, друзья отвезли кыргызстанца в больницу, где он находился до 14 января. В тот день кыргызстанца забрали казахстанские правоохранители. «[Они] оказали жестокое обращение, провели пытки, так сказать. Но потом в 12 ночи его отпустили. После чего его также задержали, так как у них был комендантский час. Он пять дней находился под стражей. После чего отправился домой», — добавил он. Азарбеков сообщил, что до 28 января кыргызстанец находился дома на свободе. Он отметил, что Темиркан уулу не стал обращаться в милицию по факту пыток, так как посчитал, что «дело закрыто» и «претензий к нему нет». «28 января его дом обыскали и обнаружили четыре патрона. Если логически посмотреть, они не могли там оказаться. В течение этих 10 дней он мог избавиться [от этих патронов]. Мать и [Темиркан уулу] утверждают, что патроны были подброшены. Он здравомыслящий парень и в принципе понимает тяжесть преступления, поэтому абсурдно […], что эти патроны нашли в гостевой комнате практически на диване под одеялом», — рассказал Азарбеков. Институт омбудсмена заявил казахстанской стороне, что кыргызстанцы не имеют какого-либо отношения к беспорядкам и террористическим группам. Кроме того, Азарбеков сообщил, что институт омбудсмена инициирует вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пыток и жестокого обращения ещё одного кыргызстанца Алтынбека Суюнбек уулу. По словам Азарбекова, Суюнбек уулу, которого избивали вместе с Чолпонбеком Сыдыковым, находится в Кыргызстане. Рассказы Рузахунова и Сыдыкова Это не первое свидетельство о пытках со стороны казахских правоохранителей в отношении кыргызстанцев. Первыми заявили о пытках Джазмен Викрам Рузахунов и кыргызстанец Чолпонбек Сыдыков. Однако казахские правоохранительные органы не дают исчерпывающих комментариев по этим делам. Случай с Викрамом Рузахуновым вызвал наибольший общественный резонанс. Видео с его участием показали в эфире государственного казахского телеканала «Хабар 24» — джазмена пытались выдать за безработного кыргызстанца, который участвовал в погромах в Алматы за $200. В Кыргызстане узнали в мужчине на видео известного джазмена Викрама Рузахунова и после скандала его вернули на родину. 10 февраля музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали, сломали ребра и силой заставили заучить обращение, в котором он оговорил себя на видео. Читать по теме: Кыргызский джазмен Викрам Рузахунов заявил о пытках при задержании в Казахстане Четыре дня пыток. Музыкант Викрам Рузахунов рассказал об издевательствах казахских силовиков Пыткам подвергся и Сыдыков. Его также задержали по подозрению в участии в протестах и избивали казахстанские полицейские. Сыдыкова вернули на родину 20 января и сразу же госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где он получает лечение. Читать по теме: «Я почти весь был в крови, а ноги просто болтались». Чолпонбек Сыдыков рассказал о пытках в Алматы 9 февраля стало известно, что в Алматы возбудили уголовные дела по фактам избиения кыргызстанцев Рузахунова и Сыдыкова. Официально известно об около 10 кыргызстанцах, которых задержали по подозрению в участии в январских беспорядках в Казахстане. По словам зампрокурора Алматы Нурлан Ауганбаев сейчас в городе нет кыргызстанцев, находящихся под стражей. Официально известно о двух погибших кыргызстанцах во время январских событий в Казахстане — это Бахтияр Базарбаев и Азиз Мусаев. Читать по теме: Жертвы января. Десятки казахстанцев погибли, тысячи – были задержаны и заявили о жестоком обращении

