Министра образования и науки Болотбека Купешева освободили от занимаемой должности. Соответствующий указ президент Садыр Жапаров подписал 14 февраля. Другим своим указом глава государства назначил и.о. министра образования назначил Алмазбека Бейшеналиева. Его уже представил коллективу Минобразования глава кабмина Акылбек Жапаров. Купешев занимал должность министра образования с 5 мая 2021 года и сменил он тогда как раз Бейшеналиева. Собственные источники «Клоопа» в кабмине рассказали, что Купешев ушёл с должности министра «по состоянию здоровья». Болотбек Купешев в парламенте дает присягу. Фото: пресс-служба кабмина. Кто такой Алмазбек Бейшеналиев? Алмазбек Бейшеналиев в октябре 2020 года занял должность министра образования и науки. Его назначил Садыр Жапаров, когда того сделали премьер-министром после октябрьских событий. Ранее Бейшеналиев был директором Регионального института по Центральной Азии. До 2018 года он руководил отделом образования, культуры и спорта при аппарате правительства. На посту министра он запомнился введением новой формы аттестации для учителей и директоров школ в дополнении к уже существующим формам проверки их компетенций. Отчетных документов меньше не стало. Алмазбек Бейшеналиев. Фото: КНИА «Кабар». Кроме того, Бейшеналиев после назначения в кресло министра самовольно подал свою кандидатуру на должность генерального директора ЮНЕСКО. Документы, свидетельствующие о его обращении к председателю Исполнительного комитета ООН по вопросам образования, науки и культуры Агапито Мба Мокуи опубликовало издание «ПолитКлиника». Согласно этим же документам, через некоторое время Бейшеналиев отозвал свою кандидатуру, так как по регламенту самовыдвиженцев на пост главы ЮНЕСКО не бывает. Информацию об этом позже подтвердили в МИД журналистам ИА 24.kg. Там пояснили, что кандидатуру от страны может выдвинуть официально на этот пост либо МИД, либо Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. Они же не представляли Бейшеналиева как кандидата, и потому заявка не могла быть принята. В мае 2021 года стало известно, что Бейшеналиев не вошёл в состав нового кабинета министров. Министром образования тогда назначили Болотбека Купешева. Тогда в своем Facebook Бейшеналиев написал прощальный пост, в котором отметил, что пришел на занимаемую должность «в сложный политический период» и выразил благодарность тем, кто его поддерживал. В июне прошлого года Алмазбека Бейшеналиева назначили представителем Кыргызстана при ООН и других международных организациях в Женеве.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!