Работникам Бишкекского троллейбусного управления поднимут зарплату на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Такое поручение дал мэр столицы Айбек Джунушалиев после мониторинга работы водителей и техперсонала. Отмечается, что после повышения средняя зарплата сотрудников троллейбусного управления составит 25 тысяч сомов. В муниципалитете считают, что это повысит результативность труда сотрудников. «Вопрос о зарплате был затронут во время встречи мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с сотрудниками Бишкекского троллейбусного управления в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что нехватка водителей общественного транспорта является острой проблемой, основная причина которой низкая заработная плата», – сообщили в мэрии. С 1 ноября в Бишкеке повысили проезд в автобусах и троллейбусах до 11 сомов. Депутаты Бишкекского горкенеша объяснили свое решение тем, что тарифы за проезд не меняли более 10 лет. За это время выросли цены на топливо, запчасти для авто и продукты. Видео: Как работает бишкекское троллейбусное депо

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!