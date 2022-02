Мать и отца избитого в Сокулуке двухлетнего Егора ограничили в родительских правах. Об этом в Facebook сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. Комиссия по определению дальнейшего жизнеустройства мальчика, выслушав родителей и бабушку Егора, решила передать мальчика и его четырехлетнюю сестру под временную опеку (на период следствия) их бабушке с отцовской стороны. Турдубекова добавила, что «Лига защитников прав ребенка» вместе с партнерами помогает защитить Егора от насилия. Организация также будет помогать в аренде жилья для бабушки и детей на весь необходимый период. Избиение ребенка 3 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили двухлетнего мальчика с тяжкими телесными повреждениями. Ребенок попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и конечностей, кровоподтеками и ссадинами лица. Мать ребенка изначально дала показания, что мальчика избил работодатель его родителей. Отец мальчика сказал, что избиение произошло не в первый раз. По его словам, работодатель избивал и его, и его жену. Родители ребенка рассказали, что работали у этого человека, присматривая за скотом. У них возникли задолженности перед ним. Подозреваемого в избиении двухлетнего ребенка 35-летнего работодателя родителей ребенка арестовали на срок следствия. Позже мать избитого мальчика изменила показания – она заявила о невиновности подозреваемого и сказала, что на выходные оставляла детей с их отцом. 7 февраля, на пресс-конференции руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков заявил, что ребенок уже поступал в больницу со сломанным хрящом уха 19 января. По его словам, тогда «медикам сказали, что мальчик упал и поранился». 10 февраля Акыл Маманов, главврач 3-й детской больницы в Бишкеке, где сейчас находится избитый ребенок, сообщил, что состояние мальчика стабильное.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!