В Кара-Балте 13 февраля произошла массовая драка учеников седьмых и восьмых классов. Один из школьников попал в больницу с резаными ранами на спине. По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, в тот день примерно в 17:21 часов в милицию поступило сообщение о том, что на одном из стадионов Кара-Балты дерутся молодые ребята. Вечером того же дня в ОВД Жайылского района позвонили из больницы, куда с ножевыми ранениями поступил 15-летний парень. Мать школьника обратилась в милицию с заявлением. «Сотрудники милиции установили всех участников этого происшествия. Расследование продолжается. По материалу назначены экспертизы», — добавили в ГУВД. Читать еще: В Баткене после драки восьмиклассников госпитализированы четыре подростка

