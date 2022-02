Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 15 марта планирует объявить тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. На сайте Европейского банка указано, что заявку опубликовали 10 февраля. Тендер по строительству завода пройдет по правилам закупок Европейского банка. Строить завод будут на деньги, которые ЕБРР выделил Кыргызстану на улучшение ситуации с мусором в Бишкеке еще в 2014 году. Всего тогда выделили 22 млн евро. 11 млн из этой суммы – льготный кредит, 3 млн – грант банка и 8 млн – гранты Евросоюза. Начальник муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Адилет Маматов рассказал в интервью журналисту «Клоопа», что грядущий тендер никак не отразится на работе эстонской компании Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая сейчас работает на полигоне. «По итогам тендера победившая компания будет заниматься проектированием и строительством мусоросортировочного завода. Этот контракт не относится к действующим контрактам эстонской компании», — рассказал Маматов. Начальник полигона добавил, что эстонская компания все еще работает на полигоне – занимается рекультивацией свалки и отвечает за строительство нового санитарного полигона. В 2020 проект рекультивации столичной свалки приостановили из-за пандемии коронавируса, но уже в мае 2021 года мэрия Бишкека сообщила о возобновлении проекта по полигону. В октябре 2021 года мэр столицы Айбек Джунушалиев решил расторгнуть соглашение с эстонской компанией, которая, как он сообщил, не выполнила заявленный объем своих работ. Вскоре компания заявила, что собирается восстановить работу на полигоне. А в мэрии сообщили, что компания составила план работы со сроком в два месяца и собирается ликвидировать очаги возгорания на полигоне. Проект «Улучшение системы управления ТБО по Бишкеку» подписали еще в 2013 году, а в 2015 году его ратифицировал парламент. Проект предполагает рекультивацию существующего мусорного полигона и строительство мусоросортировочного завода.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!