Людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Кыргызстане становится все больше с каждым годом, хотя, по словам специалистов, в стране доступна масса методов предотвращения заражения.

Один из таких способов – препараты, которые снижают риск заражения, их нужно принимать до или после полового контакта. Такие препараты можно получить бесплатно в областных центрах СПИДа по всей стране.

По словам замдиректора Республиканского центра «СПИД» Айбека Бекболотова, доконтактную профилактику используют когда люди знают о риске заражения ВИЧ.

Доконтактная профилактика ВИЧ появилась в Кыргызстане в 2017 году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. По словам медиков, это надежный способ защиты от заражения ВИЧ-инфекцией при условии ежедневного приема.

«Люди должны знать, что есть услуга доконтактной профилактики для рискованных случаев, и она абсолютно бесплатная. Люди могут приходить в любые областные центры СПИД и получить эту услугу», — говорит Бекболотов.

При этом, отметили в Центре «СПИД», получение услуги абсолютно анонимно.

Кроме доконтактной профилактики, в Кыргызстане существует и постконтактная профилактика. В этом случае люди в течение 72 часов после рискованного контакта могут принять лекарства и продолжить их прием в течение 28 дней, для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.

Но несмотря на то, что препараты доконтактной и постконтактной профилактики бесплатные, спрос на них невысокий.

По словам Данияра [имя изменено], одного из немногих, кто принимает лекарства доконтактной профилактики ВИЧ, такие препараты это один из самых инновационных методов. Сам Данияр не имеет ВИЧ-инфекции, он принимает лекарства, чтобы минимизировать риск заражения.

«Почему я начал принимать? Потому что я являюсь работником в сфере медицины. Для меня это двойная защита. Потому что раньше я проводил манипуляции с кровью человека, и при неосторожности или в каких-то чрезвычайных ситуациях я мог предположительно инфицироваться», — рассказала Данияр.

Он считает, что чем больше людей будут вести профилактику заболевания ВИЧ, тем быстрее это поможет победить эпидемии вируса в Кыргызстане.

Препараты любой человек может получить в областных центрах СПИД и на станциях скорой помощи. На станциях человек может получить лекарства в экстренном порядке.

В Кыргызстане ежегодно выявляют порядка 800 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 90% — это люди среднего класса.

По словам Бекболотова, риск приобрести ВИЧ — разный, заражение может быть как в маникюрном салоне, так и в парамедицины, где есть нарушения целостности кожного покрова.

«Это именно через кровь может быть. У нас в Кыргызстане с 1995 года тестирование абсолютно бесплатное и анонимное. Люди могут просто прийти и сказать: “Я – Путин”, “У меня нет документов”. Врачи возьмут кровь и выдадут результаты. Поэтому надо тестироваться», — добавил замдиректора Республиканского центра «СПИД».

Над видеоматериалом работали Настя Лысогорова и Алымбек Кенешов.