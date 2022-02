Кыргызстанца Сыймыка Омурбек уулу, задержанного казахскими пограничниками еще 10 января, скоро экстрадируют на родину. Об этом 14 февраля сообщил руководитель аппарата Омбудсмена Кыргызстана Аскат Азарбеков, рассказывая об итогах рабочей поездки в соседнюю страну. По его словам, Омурбек уулу арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы. Азарбеков сообщил, что кыргызстанца оштрафуют и отпустят в ближайшее время. «Это самая минимальная мера наказания за пересечение госграницы. Тем более, в руках у соотечественника было охотничье ружье», — добавил он. Переход на кыргызско-казахской границе. Фото: «Азаттык». О задержании кыргызстанца казахскими пограничниками сообщил на заседании парламента 12 января депутат Акылбек Тумонбаев. По словам матери Сыймыка Омурбек уулу, 10 января ее сын отправился на поиски скота в урочище Каркыра Тюпского района Иссык-Кульской области и случайно перешел линию границы с Казахстаном. Там его и задержали. Позже женщина обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь ей вернуть сына. По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, кыргызстанец находится в ИВС. В МИД ранее отмечали, что случай Омурбек улуу «держат на особом контроле».

