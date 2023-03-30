Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков провел встречу с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече, как говорится в сообщении, Орунбеков «подтвердил приверженность кыргызской стороны в защите свободы слова и принципов демократического общества» и заявил, что в стране «созданы все условия для полноценного функционирования независимых медиа».

«Наше единственное требование, которое касается всех медиа — соблюдение национального законодательства, запрещающего распространение недостоверной информации, а также объективность в распространении информации, в том числе в период конфликтных и военных ситуаций», — отметил он.

Также согласно сообщению Кабмина, Орунбеков и посол обсудили ситуацию вокруг Радио «Азаттык». Сейчас в суде рассматривается иск Минкультуры о прекращении деятельности «Азаттык Медиа» как СМИ из-за видеосюжета от 16 сентября 2022 года о боестолкновениях на кыргызско-таджикской границе. Материал власти посчитали «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».

Вигери же, как сообщает Кабмин, выразил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес и «с удовлетворением отметил, что Кыргызстан остается страной, которая придерживается принципов защиты свободы слова и выступает за сильное гражданское общество».

В Кыргызстане наблюдается новая волна давления на СМИ и свободу слова со стороны властей. Ярчайшие примеры тому — выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, блокировка сайта радио «Азаттык» и попытка его закрытия, а также регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы.

Однако власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.