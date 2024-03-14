Президент Садыр Жапаров дал интервью информагентству «Кабар», в котором высказался о прошедших митингах сторонников фигурантов Кемпир-Абадского дела и будущих возможных акциях протеста.

«Я не тот человек, который боится людей, вышедших на митинги в своих личных интересах. Если бы я грабил государство, ставил близких на жирные места и вверг страну в кризис, тогда я мог бы бояться. Наоборот, мы с моей командой круглосуточно работаем. Сейчас мы еле вытащили страну из болота, в которое она погрязла по уши», – заявил он.

Также президент предупредил, что если на митинги будут выходить с логунгами о том, что раньше, когда воровали было лучше, то власти примут меры.

«Ответ будет жестким. Потому что «наше дело правое». Большая часть населения их не поддержит. Нужно подчиняться большинству», – сказал он.

Ранее в Нарынской, Таласской и Джалал-Абадской областях прошли акции с требованием освободить находящихся под стражей фигурантов Кемпир-Абадского дела.

Президент в ответ напомнил, что только суд решает отпускать ли их из-под стражи.