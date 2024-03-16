«При переходе на 12-летнее обучение обязательным школьным образованием будут охвачены 100% 5-6-летних детей. Учителя, реализующие программу предшкольной подготовки, при 12-летнем обучении продолжат преподавательскую деятельность в 1 классах при прохождении специальных курсов повышения квалификации», — рассказали в Кабмине.

Разговоры о переходе на 12-летнее обучение велись с 2022 года. 13 марта Садыр Жапаров сообщил, что не против подобного перехода. В Минобразовании отмечали, что при 12-летнем обучении не вводится дополнительный год обучения, а ликвидируются «нулевые» классы.

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