Депутатка-инициаторка законопроекта об «иноагентах» Надира Нарматова поблагодарила президента Садыра Жапарова за подписание документа. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

«Вы правильно поняли, что госконтроль нужен как воздух и вода для защиты национальной безопасности, независимости, целостности, железного порядка и национальных ценностей государства. Вы сделали решительный шаг, взяв на себя эту ответственность», — заявила она.

Нарматова выразила надежду на то, что в стране установится «железный порядок».

«Это был результат одиннадцатилетней работы. Сегодня я счастлива. Прошли очень трудные времена. Сдержанность, терпение и смелость принесли свои плоды. Мы победили», — заключила депутатка.

Президент Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон об «иноагентах». По его словам, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях».

Местные и международные правозащитные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.