22 марта под Москвой случился крупнейший теракт в России со времен захвата школы в Беслане в 2004-м. Жертвами вошедших в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» боевиков стали более 140 человек, в числе которых, вероятно, были две кыргызстанкиОни действительно погибли?Об этом предварительно сообщили в МЧС России, однако кыргызский МИД назвал эту информацию преждевременной. Там сообщили, что подтвердить это можно будет только после экспертизы ДНК, результатов которой пока нет.. В Москве по подозрению в совершении этого преступления водворили в СИЗО девять уроженцев Таджикистана и одного — Кыргызстана.

Четверых из обвиняемых таджикистанцев перед судом пытали (российские пропагандисты поддержали это и попытались оправдать пытки). Силовые структуры тем временем задерживают уроженцев Центральной Азии, а кого-то не пускают в страну.

Нападения, поджог павильона, депортация, задержания, запрет на въезд — что дальше? «Клооп» поговорил об этом с правозащитниками, работающими в России с мигрантами из Центральной Азии.

Сожгли павильон, депортировали из страны

«Мы вообще самые незащищенные. Я даже в полицию не пошел, потому что мне страшно. Тут меня избили — больно, и унижает меня это, но в полиции и посадить могут», — рассказывает «Новой Газете Европа» Рахмон. На уроженца Таджикистана напали двое молодых людей у подъезда дома в БлаговещенскеЧто это за город?Благовещенск – административный центр Амурской области России, где тот живет с женой и детьми.

Это далеко не единственный случай. Нападения ультраправых на уроженцев Центральной Азии в России участились после ареста и пыток подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» — об этом рассказывают и сами пострадавшие и правозащитники, к которым мигранты обращаются за помощью.

В том же Благовещенске неизвестные подожгли принадлежавший мигрантам торговый павильон. Мэр города Олег Имамеев, заявил, что это нападение произошло «очевидно, на национальной почве». А в Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана, одного из них госпитализировали.

В Хабаровском же крае члены правых группировок окружили общежитие мигрантов и потребовали «объяснить землякам, как им нужно себя вести».

«Многие из вас радикальные люди. Я понимаю, что вы нормальные. Но кто сильно там верит… Подвержен… Не любит нас, всячески издевается над детьми. Бача-базиЧто это?Бача-бази («играть с мальчиками» с персидского языка) — сексуальная эксплуатация мальчиков допубертатного возраста, частично распространенная в Афганистане и Пакистане. здесь не пройдет. После вашей бача-бази полетят головы. За своих мы горло перегрызем», — заявил мужчина на видео.

Ксенофобия после теракта в Крокусе проявляется не только через физическое насилие — мигранты жалуются, что клиенты отказываются от услуг таксистов-таджиков.

«Мне попадались клиенты, которые не хотели со мной ехать, — рассказал «Новой» уроженец Таджикистана РустамРустамИмя изменено. — Сначала [спрашивали] мою национальность, когда я отвечал, что таджик, отказывались [от поездки], говорили: «Если из Таджикистана, отменяй заказ. Не подъезжай. Мы не хотим с таджиками ехать»».

Подобное происходит и в службах доставки еды, рассказывает «Клоопу» кыргызстанец Дэн МанасовДэн МанасовИмя и фамилия изменены, который работает в одной из сети кофеен в Москве.

«Нам позвонили в воскресенье 24 марта, и попросили оформить доставку еды, — вспоминает он. — Женщина на том конце провода попросила, чтобы к ней приехал русский или русскоговорящий курьер. Мы ответили, что наше заведение не выбирает человека, который будет везти еду — это все решает внутренняя автоматизированная система курьерской службы, распределяющая заказы. Она отказалась заказывать еду и попросила отменить заказ».

Слова о подобной ксенофобии в отношении курьеров неславянской внешности подтверждает и правозащитник Александр Ким. С момента теракта он получает жалобы, что некоторые россияне не хотят видеть курьеров и водителей такси из Азии.

«Дополнительные проверки»

Давление на мигрантов выросло и со стороны государства – например, 27 марта сотрудники полиции и Росгвардии приехали с рейдом на склад интернет-маркета Wildberries в подмосковной Электростали. Они увезли оттуда 38 мигрантов для «дополнительной проверки».

В социальных сетях мигранты жалуются на начавшуюся «чистку» со стороны силовиков. В московских аэропортах им приходится спать на полу или сиденьях, потому что их не пускают в город. Также, по словам застрявших в аэропорту людей, у них забирают документы.

«[После прилета из Бишкека в “Шереметьево”] у нас собрали паспорта, а нас самих завели в какую-то комнату. Телефоны проверяли четыре часа, не отдавали их. У нас взяли отпечатки пальцев, заставили подписать какие-то бумаги. Украинцев и таджиков вообще избивают, — рассказал “Азаттыку” один из застрявших в аэропорту кыргызстанцев. — Сутки мы сидим голодные, даже воду не дали. […] Сначала говорили, что это «дополнительные проверки», а потом вообще перестали что-либо объяснять».

Такие проверки подтверждает таджикский адвокатКак его зовут?Из-за угрозы попасть под давление силовиков с «Клоопом» адвокат согласился говорить только анонимно. : «За первые три дня после теракта мне позвонили около 500 человек. Граждане Таджикистана в аэропорту «Внуково» говорили, что им отказали во въезде в страну. В аэропорту им сразу давали документы о запрете на въезд на 50 лет. Отказ вручали даже тем, у кого есть вид на жительство [в России]».

Кыргызский МИД тем временем призвал кыргызстанцев вообще отказаться от поездок в Россию без необходимости — так как там усилили проверки на границе и проводят «антитеррористические мероприятия».

Чего ждать дальше?

Правозащитники и адвокаты прогнозируют, что в ближайшие недели силовые структуры начнут «официальную охоту» на мигрантов. Под прицелом будут граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Это только еще начало. Сейчас всё утихомирится и через неделю или две начнутся массовые рейды против мигрантов в местах массовых скоплений людей, — считает таджикский адвокат, защищающий права мигрантов. — Потому что сейчас мигранты сидят дома после теракта, и их просят без причины не выходить на улицу. Сейчас силовые структуры примут планы по проведению операций, как например «Нелегал-2024», и под этим рейдом под микроскопом будут просматривать таджиков».

Его слова подтверждает независимый эксперт в области конфликтов, безопасности, миростроительства и развития Канатбек Абдиев. В интервью «Азаттыку» он заявил, что после случившегося теракта, власти в ближайшее время могут принять дополнительные регулятивные законы на официальном уровне.

«Хотя российский президент и сказал, что «нельзя делить [людей] по национальностям», но его неофициальная риторика и неофициальная политика зиждется на прославлении определенной этничности, что западные страны назвали новым видом фашизма», — считает он.

Абдиев также уверен, что силовые структуры начнут проводить новые антимигрантские рейды, или активизируются неофициальные объединения, как например, «Русич» — неонацистская группировка, в том числе и воюющая в Украине.

«То есть, вырастет волна ксенофобии и мы вернемся к нулевым или 2000-м годам, когда скинхеды ходили по улицам и избивали ни в чем не повинных граждан — даже если это были мигранты, получившие паспорт РФ, или выходцы из других регионов России: Бурятии, Якутии и так далее», — предположил он.

Эксперт считает, что мигранты постепенно начнут возвращаться на родину, а это, возможно, «усилит внутреннюю напряженность в странах региона» — повлияет на рост криминала или обострение пограничных вопросов.

В российской Госдуме тем временем заговорили о введении визового режима для граждан центральноазиатских стран. «Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам!» — заявил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Правозащитник Александр Ким уверен, что такие заявления — это популизм.

«Я не сомневаюсь, что никакого визового режима не будет. Это просто попытки мусолить суперпопулярные у граждан темы. Точно так же, как постоянное вбрасывание антимигрантской темы в пропагандистских СМИ и у некоторых блогеров. Важно не это, а то, что этим готовится», — считает он.

По мнению Кима, дальше будет только хуже — и трудовым мигрантам по возможности лучше уезжать на родину.

«Я убежден, что в России фактически сложился режим апартеида. Но сложился он в сознании общества. При этом, он еще не формализован, но для формализации уже всё готово. Если власти понадобится этот, режим формализовать, это можно сделать в очень сжатые сроки, — рассуждает он. — Это может привести к тому, что выходцы из Центральной Азии могут оказаться жертвами системной эксплуатации на фоне какой-то очередной «мобилизации» или какого-то «особого положения» и тому подобного. Я считаю, что выходцам из Центральной Азии следует уехать из России до демократизации режима в стране. Оставаться сейчас в России смертельно опасно».