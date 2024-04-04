Сообщения СМИ о том, что ремонт двух энергоблоков Бишкекской ТЭЦ обойдется в $1,14 млрд, ошибочны, подтвердил «Клоопу» замминистра энергетики Кыргызстана Талайбек Байгазиев. Стоимость ремонта 3-го и 4-го блоков ТЭЦ, который проведет строившая их китайская компания ТВЕА, будет небольшой, заверил он.

Возможно, авторы сообщений перепутали этот ремонт с ориентировочной стоимостью строительства ЛЭП и подстанции «Датка» – «Иркештам» на 500 киловольт в Китай, предполагает замминистра. Меморандум о ее строительстве TBEA и Минэнерго подписали в ходе визита Садыра Жапарова в Китай в марте 2023 года.

«У нас сейчас идет большой бум строительства, наращивать будем генерацию большую. И с Китаем будем прорабатывать модели: взаимные поставки электроэнергии, или поставки только в одну сторону, из Кыргызстана», — отметил Байгазиев.

В рамках этого масштабного проекта, действительно, речь может идти о цифрах в миллиард долларов, говорит замглавы Минэнерго. Но подчеркивает, что точной оценки пока нет.

«Во сколько обойдется линия и подстанции, станет ясно только после разработки предТЭО и ТЭО*, — объясняет он. — Оно покажет, в какую сумму это выльется. Если этот проект «выстрелит», там будет обозначена сумма, модель строительства и эксплуатации».

*ТЭО – технико-экономическое обоснование.

🔻 О том, что китайцы из ТВЕА инвестируют в капремонт двух блоков ТЭЦ Бишкека $1,14 млрд долларов, сообщили 2 апреля несколько СМИ. Они ссылались на меморандум о сотрудничестве между Минэнерго и TBEA, подписанный на бизнес-форуме «Кыргызстан – Китай» в Бишкеке.

🔻 3 апреля пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов обвинил в «распространении недостоверной информации» сотрудника Национального агентства по инвестициям, который уже уволен. «В настоящее время выясняется с какой целью была распространена этим сотрудником ложная информация и был ли он связан с теми, кто хотел данной информацией взбудоражить общественность», — написал у себя в Facebook Алагозов.

🔻 Два новых блока ТЭЦ в Бишкеке китайская ТВЕА построила в августе 2017 года. Менее чем через полгода, в январе 2018 года, на электростанции произошла авария, оставившая зимнюю столицу без тепла и электричества. После аварии возбудили три уголовных дела, в том числе о коррупции при выборе ТВЕА подрядчиком. В ночь на 2 февраля 2024 года на ТЭЦ Бишкека взорвалась угольная пыль, из-за чего город снова остался без тепла. «Азаттык» со ссылкой на Талайбека Байгазиева писал, что авария произошла из-за старого оборудования и действий некоторых сотрудников.

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