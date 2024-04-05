Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что с арестованного экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова взыскают еще $200 млн (17,8 млрд сомов).

«По моим расчетам, у Райымбека Матраимова должны забрать имущество, перечень которого у нас имеется, через суды и добровольную передачу где-то на $200 млн. Также нам достанется недвижимость, которую он якобы перепродал или зарегистрировал на других людей», — сказал Ташиев.

По его словам, Матраимов уже передал добровольно имущество на сумму около $60 млн долларов. Также глава ГКНБ упомянул, что на днях продали один из офисов Матраимова за $16 млн.

26 марта спецслужбы задержали Райымбека Матраимова и его трех братьев. В Бишкеке бывшего таможенника арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Это будет вторая крупная выплата «компенсации» от Матраимова — в 2020 году, когда его впервые задержали, он выплатил государству 2 млрд сомов наличными, квартирами и офисами.