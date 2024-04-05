Решение вынес Бишкекский горсуд, сообщает «Азаттык» со ссылкой на адвоката Акмата Алагушева. В силе оставили решение, по которому Торокулову отправят в колонию на пять лет.

Адвокат заявил, что подаст апелляционную жалобу в Верховный суд КР, чтобы оспорить это решение.

Ранее Первомайский райсуд Бишкека осудил Торокулову на пять лет, признав виновной в призывах к массовым беспорядкам. Но после применил трехлетний пробационный надзор, отпустив активистку на свободу.

Торокулову задержали в сентябре 2023 года за репосты в Фейсбуке.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop