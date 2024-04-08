Сотрудники Института омбудсмена провели мониторинг в СИЗО-1 после опубликованного заявления о том, что директора проектов Temirov Live и «Айт айт десе» Махабат Тажибек кызы и других женщин, содержащихся вместе с ней в камере, избили сотрудники следственного изолятора.

Представители учреждения побеседовали с руководством СИЗО и находящимися там женщинами, заявившими об избиении – М. Тажибек кызы, Н. Кудайбергеновой и К. Арановой.

«Со слов женщин, 4 апреля при проведении вечерней проверки один из сотрудников в грубой форме приказал следственно-арестованной Кудайбергеновой выйти с вещами, что она отказалась сделать. Этого сотрудника они раньше не видели. 5 апреля сотрудники учреждения повторно потребовали Кудайбергенову выйти с вещами для перевода в другую камеру, в связи с чем произошел конфликт. В отношении женщин была применена сила, и Кудайбергенову принудительно вывели из камеры. По версии сотрудников учреждения, следственно-арестованная оказала сопротивление», — говорится в сообщении.

Также сотрудники Института омбудсмена обнаружили у Махабат Тажибек кызы синяки на обеих руках, на левой стороне челюсти и левой подмышки. Однако сотрудники СИЗО отказали представителям учреждения зафиксировать синяки на фото и видео, о чем был составлен акт.

СИЗО-1 посетили и представители Наццентра по предупреждению пыток, которые в итоги приняли три заявления на противоправные действия сотрудников СИН от следственно-арестованных.

«Также составлено три акта НЦПП по документированию следов жестокого обращения. Все вышеперечисленные материалы будут направлены в органы прокуратуры для дачи юридической оценки», — сообщили в Наццентре.

В Институте омбудсмена со ссылкой на спецпрокуратуру сообщили, что по этому факту начата проверка, а Тажибек кызы и Аранова написали заявление на имя омбудсмена с просьбой защитить их права.

Накануне стало известно, что Тажибек кызы подала заявление в отношении сотрудников СИН, сообщив, что подверглась избиениям в СИЗО-1. Затем журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что сотрудники СИН «избили» также сокамерниц Тажибек кызы. В самом СИН заявили, что никакого избиения не было и сотрудники СИЗО не имеют права бить заключенных.

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