Так президент прокомментировал задержание шестерых мужчин по подозрению в хулиганстве. В ГУВД Бишкека 8 апреля сообщили, что они, находясь в одной из точек общественного питания, нанесли телесные повреждения и незаконно удерживали гражданина продолжительное время. В числе задержанных провластный активист Илимбек Исраилов.

По словам президента, двое из задержанных являются шантажистами.

«Они вымогательством зарабатывали на жизнь легкие деньги. Я не знаю, что произошло с остальными тремя», – удивился Жапаров.

Он рассказал, что, увидев сообщения, телефонные звонки и голосовые сообщения, встречался с одним из задержанных и в присутствии его родни предупредил, чтобы они не зарабатывали «вот такими грязными путями».

«Если кто-то занимается незаконной деятельностью, вымогательством или коррупцией, то он будет привлечен к ответственности, не важно, состоит ли он в «Мекенчиле» или нет. Если ты действительно патриот, будь патриотом от всего сердца. Будь патриотом страны. Не надо делать одолжения», – отметил президент.

Также, по словам президента, задержанные угрожали кому-то «пожаловаться президенту и снять с его должности».

Жапаров рассказал, что вызвал обе стороны и предупредил, что «все равно, кто раньше с какой партией участвовал в выборах».

«Сейчас ощущается нехватка сильных кадров. Критиков много, но они не способны ни на что. Я видел их всех. В течение своего срока полномочий я буду поддерживать сотрудников, которые день и ночь усердно трудятся во благо народа и государства. Перестаньте говорить: «Уволь этого или другого». Если кто-то не умеет работать, будет воровать, я и без вас его уволю. Человек, привыкший к легкой жизни, никогда не изменится», – сказал Жапаров.

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