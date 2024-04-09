Жапаров в интервью «Кабару» заявил, что к произошедшему правоохранительные органы не имеют отношения.

«Силовики не действовали бы так «старомодно». Найти камеру, установленную правоохранительными органами, невозможно. По этому вопросу будет разбирательство», – сказал он.

Накануне стало известно о задержании шести человек по подозрению в хулиганстве, среди которых были представители партии «Мекенчил» и Азамат Марипов. Комментируя их задержание, президент назвал задержанных мошенниками. Садыр Жапаров отметил, что, если человек занимается незаконной деятельностью, то его привлекут к ответственности «вне зависимости от того, состоит ли он в «Мекенчиле» или нет».

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