Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана освободить оставшихся фигурантов дела 11 журналистов и снять со всех обвинения, а также позволить журналистам работать без репрессий. Подобное заявление опубликовано на сайте организации 9 апреля.

Координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид отметила, что освобождение еще четверых журналистов является «шагов в правильным направлении». Однако, по ее мнению, «Кыргызстан продолжает грубо попирать свои международные обязательства по свободе слова», предъявляя обвинения 11 журналистам «в отместку за их репортажи о коррупции чиновников».

Также она отметила, что информация о том, что недавно в СИЗО была избита журналистка Temirov Live Махабат Тажибек кызы, «вызывает глубокую обеспокоенность и требует полного и срочного расследования».

Ранее суд отпустил из-под стражи семерых из 11 представителей СМИ.

Но в СИЗО все еще находятся глава проекта Махабат Тажибек, заявившая об избиении сотрудниками СИН, Актилек Капаров, Айке Бейшекеева и Азамат Ишенбеков. По факту избиения Тажибек кызы ведется проверка.

11 действующих и бывших журналистов Temirov Live арестовали в январе 2024 года. 9 из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу медиа Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Медиасообщество Кыргызстана осудило задержания журналистов, как и несколько депутатов Жогорку Кенеша.

Ряд международных правозащитных организаций призвали власти Кыргызстана прекратить уголовное преследование журналистов. В документе подчеркивается, что уголовные дела против СМИ завели в контексте усиливающейся кампании против свободы слова в Кыргызстане и, вероятно, «усилят атмосферу страха среди независимых СМИ».