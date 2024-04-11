Межведомственная комиссия, созданная для выяснения причин взрыва на ТЭЦ Бишкека 2 февраля, завершила свою работу. Об этом 11 апреля сообщил директор ТЭЦ Бишкека Алпбек Садыров.

По его словам, предварительный ущерб оценивается в 69 млн 630 тысяч сомов. В эту сумму входит ущерб поврежденного оборудования и производственных зданий столичной ТЭЦ.

Причинами аварии комиссия назвала «технические причины и групповой несчастный случай».

Также чиновники рассказали хронологии аварии: сначала без согласования остановили работу котлоагрегата №18, но через пару часов поступает приказ снова его растопить. Машинист пытался разжечь котел, но происходит «хлопок», из-за этого давление в мельнице №18 резко повышается и происходит взрыв.

Замглавы Кабмина Бакыт Торобаев, в свою очередь, сообщил, что комиссия во время своей работы выявила ряд технических проблем. По его словам, оборудование ТЭЦ полностью отработало свой срок службы, ремонт проводили не в полном объеме, а на теплоэлектроцентрали сжигался уголь четвертой группы взрывоопасности при том, что ТЭЦ рассчитана для сжигания угля второй группы.

Также министру энергетики Таалайбек Ибраеву и его заместителю объявлены выговоры из-за случившейся аварии. По словам Торобаева, выговор объявлен в связи с недостаточностью контроля за деятельностью госорганов и компаний по реализации госполитики по развитию топливно-энергетического комплекса и подготовке оборудования энергосектора КР к прохождению отопительного периода 2023-2024 годов.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 2 февраля. В результате происшествия большинство горожан на несколько дней остались без тепла и горячей воды. В результате взрыва на ТЭЦ пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы и получают лечение в Турции.

В конце марта стало известно, что китайская компания ТВЕА направит в Бишкек своих специалистов для проведения ремонта на блоках №3 и №4 и обучит сотрудников ТЭЦ, чтобы они в дальнейшем могли самостоятельно проводить ремонтные работы.

По факту аварии на ТЭЦ Бишкека Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Расследование дела поручено ГКНБ.

После аварии президент Садыр Жапаров поручил полностью модернизировать ТЭЦ Бишкека.