«Чо не ушла?» Алтын Капалова — о трех разных убийствах женщин, которые ведут к одним выводам

Материал опубликован в разделе «Мнения» — в таких публикациях выражается личное мнение автора. Авторка этой колонки — художница и писательница Алтын Капалова.

За последние несколько недель много-много женщин Кыргызстана и Казахстана нарыдались сполна, читая и смотря историю убийства Салтанат.

На фоне суда над убийцей Салтанат Нукеновой, ее супругом Куандыком Бишимбаевым, в Кыргызстане очередной насильник убил свою бывшую жену 27 ножевыми ударами в ее собственном доме, который она построила в новостройке на окраине Бишкека. В доме были дети. Рахиму нашли соседи всю окровавленную, обнимающую свою младшую маленькую доченьку, которую Рахима удочерила.

Днем раньше в селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области нашли тело женщины, которую сожитель убил и выбросил в мусорку. Она в сводках числится как Т.К.

Зачем я посмотрела интервью посаженой матери Рахимы? Плачу снова и снова, представляя Рахиму и ее дочку, думая об ее огромном и добром сердце, в который убийца вонзал нож снова и снова, 27 раз и потом позвал соседей… примерно как Бишимбаев, который позвал «скорую», убедившись, что Салтанат мертва.

Салтанат был 31 год, она росла в семье, окутанная любовью и вниманием — «ей было куда идти, чо не ушла?» (К этому я вернусь.) Рахима, 34 года, разведена, мама троих деток, недавно давала интервью, как она справляется финансово и эмоционально одна, и как она родительствует одна. Покрытая. Я пишу о том, что она покрыта для тех, кто пишут, что женщины провоцируют на насилие и убийство сами — своей одеждой, посещением «неправильных» мест, своим поведением — что пить и курить мужчинам можно, а женщин за это надо наказывать.

Убитой сожителем в селе Кызыл-Суу женщине было 37 лет. Он девять дней держал ее тело в доме, потом вынес как мусор и выбросил в ближайший мусорный бак. Три молодые женщины из совершенно разных реальностей, все убиты близкими им мужчинами. С особой жестокостью.

Когда читаю комментарии под новостями о суде над убийцей Салтанат, меня просто колбасит:

«Чо не ушла?»

«В деньгах хотела купаться?»

«Довела мужика!»

«Всегда есть две стороны, и оба виноваты!»

«Хотела красивой жизни, вот и получила!»

«Правильно сделал Бишимбаев!»

Надеюсь, для всех таких комментаторов есть отдельный котел в аду, где их будет избивать и жарить дьявол в обличии Бишимбаева — с его мерзкой улыбкой и слащавым голосом в бесконечных попытках казаться искренним.

Почему женщины не уходят от насильников? На это есть сто причин:

– Одна из них — доброта жертв насилия. Многие насильники очень осознанно выбирают добрых и эмпатичных женщин, которые жалеют насильников, даже когда им больно. Расчетливость, злость, жестокость мужчин не передаются женщинам через удары извергов. Жестокость мужей-тиранов не делает женщин злыми, они продолжают думать о благополучии этого человека, потому что выходили замуж за мужчину, которому верили и которого любили, и хотели строить всю свою жизнь вместе.

– Другая причина — это страх. Страх перед насильником. Страх охватывает тебя всю и полностью, ты перестаешь давать оценку происходящему. Твое пространство сужается до стен дома, где тебя убивают. Страх очень сильное чувство, которое способно пожирать все другие чувства.

– Оценка риска — ты не способна понимать высочайший уровень риска для твоего здоровья и твоей жизни. Чем чаще и дольше тебя избивает мужчина, которому ты верила и которого ты любила (и, кажется, все еще любишь), тем больше ты погружаешься в туннель, из которого очень сложно, а иногда невозможно, выбраться.

– Жертвам семейного насилия сложно принять ситуацию. Принять, что все не так, как ты мечтала — ведь тебе говорили с самого детства, что ты будешь за мужем, как за каменной стеной. Твоя стена рухнула, а тебе ошибочно кажется, что стену все еще можно собрать, кирпичики можно поставить один на другой, замесить цемент — и стена будет снова хорошая. Не будет. Потому что стены не было. Никогда. Это была не стена — это был мираж, созданный обществом.

– Систематические избиения не только причиняют тебе физическую и душевную боль, они выбивают все твои опоры. Тебе не на чем стоять, чтобы противостоять домашнему тирану, каждое избиение отрывает от тебя часть тебя. В итоге нет не просто опоры, у тебя просто нет тебя, которая может уйти.

– Насильник в клочья разрывает твои социальные сети, за которые можно ухватиться, чтобы сбежать и выжить. Ты теряешь весь свой социальный капитал — насильник, как правило, очень технично и незаметно для тебя отдаляет тебя от твоего социального круга: подруг, родственниц, родителей, семьи, соседок, одноклассниц.

– И, конечно, наше любимое уят. Стыдно быть разведенной, стыдно быть матерью-одиночкой, стыдно растить детей одной, стыдно иметь разведенную дочку, а убитую мужем — не стыдно… А еще женщинам стыдно признаться, что их изнасиловали, избили, истязали, потому что им с детства внушают это чувство стыда, а мужчин оправдывают за любые преступные действия. Уят — это такой гиперстыд для всех и каждой, но только не для насильников.

– Очень сложно уйти, когда тебя преследуют. «Чо не ушла?» Не ушла, потому что насильники не отпускают своих жертв. Они удерживают их обманом, насильно, путем шантажа, угроз. Им проще искалечить или убить, чем отпустить. Вспомните кейс Асель, когда бывший муж отрезал уши и нос женщине.

И тут можно плавно (или резко) перейти к:

– Прогнившим коррумпированным правоохранительной и судебной системам, которые полны насильников. Попадая в них, женщины получают дополнительные порции насилия, как будто им мало было дома. Асель, к примеру, ушла. Она не просто ушла, она обращалась в милицию, суды — неоднократно. Рахима ушла, была разведена, он вернулся убить, также как бывший муж женщины, который при всей семье убил жену в общественном месте.

– Эта чертова патриархальная среда со своей токсичной маскулинностью, сексисткими шутками, чувством превосходства мужчин. Самые продвинутые пишут сейчас: «Давайте будем защищать женщин». От себя самих? Оставьте женщин в покое, чекайте свои привилегии — вы никогда не проживете опыт женщин. Просто оставьте женщин в покое и не надо причинять добро своим патронажем.

Я могу продолжать этот список долго, но я устала писать. Меня триггерят эти истории — кажется, я никогда не излечусь от травмы семейного насилия, которое пережила.

Но я счастлива, что сегодня я иду после парикмахерской недовольная стрижкой волос, за которые меня хватал мой бывший муж когда-то очень давно. Но мне повезло. Я смогла уйти после года мучений, после года бессонных ночей, после года бесконечных слез, после которых не открывались глаза. И это при том, что я росла в семье, в которой отец был очень добрым и заботливым. При том, что я была финансово независима от мужа. При том, что мне было кому сказать и куда бежать.

Хватит обвинять жертв фемицида в том, что их убили. Хватит уже обвинять жертв домашнего насилия в том, что их бьют.

Есть только одна вещь в кейсе Салтанат, которая мне дает надежду. Это реакция молодых людей, девушек и парней, которые снимают контент и обсмеивают всю абсурдность линии защиты Бишимбаева в суде и поддерживают семью Салтанат. Я тоже хочу выразить семьям этих женщин свои соболезнования. Я скорблю вместе с вами. Мне очень больно.

Мой старший сын, когда смотрит видео из зала суда, периодически выходит из своей комнаты возмущенный, чтобы сказать:

– Мам, ты это видела? Да блин! Вообще, как такое возможно?

– Да, балам, видела я это. Я не могу смотреть на это. Надеюсь, Бишимбаева посадят на всю его оставшуюся жизнь. Если его отпустят, это будет знак — зеленый свет — всем насильникам, что можно безнаказанно убивать, избивать женщин и потом нанять беспринципных адвокатов, которые выстраивают чудовищно неэтичную стратегию защиты, которая основана на обвинении жертвы. Как будто, блин, в этом мире может быть причина убить женщину. Ее просто нет и быть не может.